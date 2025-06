Arraial RECORD reuniu autoridades do DF, grandes parceiros comerciais e time do jornalismo

O evento junino promovido pela RECORD ocorreu nessa quarta-feira (11) em Brasília, reunindo empresários do mercado publicitário, jornalistas e autoridades como o governador Ibaneis Rocha. A festa, que já é tradição no calendário local, contou com comidas típicas e música ao vivo. O diretor da RECORD Brasília destacou a importância de integrar equipes e parceiros comerciais. Douglas Lopes, diretor comercial, também enfatizou a relevância das confraternizações para fortalecer laços no setor.



