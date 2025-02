Ataxia de Friedreich: desafios e esperança no tratamento

A ataxia de Friedreich é uma doença genética rara que deteriora progressivamente o sistema nervoso, sendo geralmente diagnosticada na infância ou adolescência. Os pacientes sofrem com problemas de coordenação, dificuldades motoras e podem desenvolver complicações como escoliose e diabetes. No Brasil, cerca de 800 pessoas enfrentam essa condição. Poliana, diagnosticada aos 15 anos, usa sua paixão pela fotografia para aumentar a conscientização sobre a doença e a acessibilidade. Ela relata ter enfrentado desafios, como diagnósticos incorretos, e expressa esperança em novos tratamentos, como o medicamento omaveloxolona, ainda em fase de análise no Brasil. A exposição fotográfica de Poliana, "Além da Ataxia", busca promover reflexão sobre a doença e a inclusão de pessoas com deficiências. Especialistas discutem novas terapias para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, destacando a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico regular.



