Bombeiros resgatam moradores de apartamento em chamas no DF

O Corpo de Bombeiros Militares do DF resgatou duas pessoas de um apartamento em chamas em Sobradinho, no condomínio São José, próximo à DF-150. O incidente ocorreu na manhã deste domingo (17). Um bombeiro de folga ajudou os moradores antes da chegada dos militares.



Um homem precisou de socorro de equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após inalar fumaça. No momento do resgate, ele estava fora do imóvel. Outra moradora, de 28 anos, estava no apartamento. Ela foi examinada no local e encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho.