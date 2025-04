Defesa Civil alerta sobre risco de desabamentos de casas devido erosão em Sobradinho (DF)

Moradores de Sobradinho (DF) enfrentam problemas com uma erosão que tem aumentado e gera riscos na região. A Defesa Civil avaliou a área e alertou sobre o risco iminente de desabamentos nas casas próximas. Caso não sejam tomadas providências, os moradores poderão ser notificados para deixar suas residências devido à instabilidade do solo. As chuvas previstas podem agravar ainda mais a situação na região. Com o relato dos moradores, eles também destacaram que o asfalto do local está cedendo.



