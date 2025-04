Falta de iluminação paralisa projeto social de futebol no Paranoá (DF)

Um projeto social do Paranoá (DF) que usa o futebol pra tirar crianças das ruas está parado há mais de um mês por falta de iluminação. A quadra de esportes onde os treinos acontecem está no escuro e pedidos da comunidade não foram suficientes para o problema ser resolvido.



As aulas acontecem de terça a sexta, à noite, e tem cerca de 50 crianças presentes. Segundo moradores, a troca recente por lâmpadas de LED, que seriam mais eficientes, piorou a situação e muitas não funcionam. Além disso, o parquinho ao lado da quadra encontra-se em condições precárias, com entulhos e brinquedos danificados, aumentando os riscos às crianças.



