Cachorro do mato resgatado com ferimentos é levado para Hospital Veterinário

Um cachorro do mato foi resgatado com ferimentos na margem da pista perto do Parque Vivencial no Paranoá, em Brasília. A equipe do Batalhão Ambiental capturou o animal e o levou ao Hospital Veterinário de Animais Selvagens para tratamento. Especialistas vão diagnosticar as causas dos machucados e após a recuperação, ele será devolvido ao seu habitat natural.



