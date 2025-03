Café no Ar: família compartilha história de superação na Colônia Agrícola

Na Colônia Agrícola, uma família se reuniu com a repórter Natália Bittencourt para um café da manhã especial, destacando amor e união durante o quadro Café no Ar. Cada membro contribuiu com um prato: Dona Odete preparou bolos, enquanto Orlando, ex-militar e agora professor de culinária, fez uma sobremesa. Simone, que superou um câncer de tireoide, ressalta a importância de cuidar da saúde . O encontro, símbolo de comunhão familiar, enfatiza a mudança de vida após a superação. A atividade reflete a colaboração e o carinho familiar.



