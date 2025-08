Caminhão desgovernado atinge muro de condomínio próximo ao Catetinho, no DF

Um caminhão perdeu o controle na tarde de domingo (3) e colidiu com o muro de um condomínio próximo ao Catetinho, na Epia Sul, no DF. O motorista, de 38 anos, estava desorientado, mas não sofreu ferimentos. A colisão danificou a rede elétrica do local, necessitando a intervenção da Neoenergia para os reparos. O guincho enfrenta dificuldades para remover o caminhão, que continua obstruindo a entrada do condomínio até que os danos sejam consertados e a energia seja restabelecida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!