Capivaras são flagradas se refrescando no Lago Paranoá em dia de calor

No Lago Paranoá, durante um domingo de forte calor, banhistas observaram mais de 20 capivaras se refrescando na água. A imagem foi registrada no setor de Clube Sul por uma telespectadora chamada Janaína. Natália Bittencourt destacou o movimento no local, com pessoas nadando e praticando caiaque. As capivaras são descritas como sociáveis, herbívoras e vivem em grupos, adaptando-se bem a ambientes aquáticos. Elas são o maior roedor do mundo e, apesar da aparência dócil, devem ser apreciadas a distância por serem animais selvagens.



