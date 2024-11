Carro arrastado e lojas alagadas: moradores somam prejuízos após chuva em São Sebastião

A região administrativa de São Sebastião, no Distrito Federal, sofreu diversos estragos depois das fortes chuvas que atingiram a capital do país. Imagens feitas por moradores mostram ruas alagadas, carros ilhados, além de um veículo sendo arrastado pela enxurrada. Em uma rua, os bombeiros precisaram ser chamados depois que o volume das chuvas fez com que a tubulação estourasse e jorrasse água pelo local. Segundo os moradores, o Beco do Coronel foi o local mais afetado pela enxurrada. Comerciantes da região relatam que há anos são lesados pela situação, que traz prejuízos para os negócios.



Em nota, a Administração de São Sebastião informou que está fazendo o levantamento dos prejuízos causados pelas chuvas, que vieram em volume muito acima do normal, causando danos às galerias de águas pluviais. Para consertar os estragos, equipes de uma empresa terceirizada e da administração trabalham na manutenção e na limpeza das bocas de lobo. Já sobre o carro arrastado, a administração informou que aguarda o contato do proprietário.