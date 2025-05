Universidade oferece atendimento a bebês prematuros; saiba como participar

O Brasil registra cerca de 340 mil nascimentos de bebês prematuros anualmente, representando 10% do total. A Faculdade Uniceplac no DF oferece atendimento gratuito para essas famílias, envolvendo alunos de medicina, nutrição e enfermagem em um projeto interdisciplinar de iniciação científica.



Além de oferecer assistência, o projeto proporciona valiosa experiência prática aos estudantes, como destaca a doutora Renata Vaz: "É importante trazer algo para a comunidade, para além da sala de aula." Fatores como idade materna e condições clínicas são apontados como influenciadores na prematuridade. O serviço pode ser agendado pelo site da faculdade ou via WhatsApp.



