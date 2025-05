Conscientização marca o Dia Internacional da Luta contra Endometriose

Vivian Costa sofreu com intensas cólicas menstruais por anos até descobrir que tinha endometriose. Após o diagnóstico, começou um tratamento cirúrgico que melhorou sua qualidade de vida. Estima-se que 150 mil mulheres no Distrito Federal vivam com essa condição.



No Dia Internacional da Luta contra Endometriose, dia 7 de maio, especialistas ressaltam a importância de diagnóstico precoce para evitar complicações graves, incluindo infertilidade.



