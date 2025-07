Carro roubado é vendido por R$ 100 a receptadores em Ceilândia (DF)

A Polícia Militar recuperou um Fiat Argo Branco que havia sido roubado em Ceilândia Sul (DF). O veículo foi revendido a receptadores por R$ 100. A ação começou com denúncias sobre o carro sendo dirigido de forma imprudente na região de Ceilândia Norte. Cinco indivíduos foram detidos durante a perseguição policial. Quatro menores de idade foram apreendidos pela polícia. E um maior de idade foi preso. As investigações continuam para identificar o autor do roubo original.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!