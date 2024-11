Ceilândia tem nova linha de Zebrinha integrada ao metrô

Usuários do transporte público de Ceilândia têm uma nova alternativa de micro-ônibus integrado ao metrô, a partir desta segunda-feira (14). A Semob-DF (Secretaria de Transporte e Mobilidade) anunciou a criação da linha 0.019, que integra o Setor P Sul às estações Ceilândia Sul, Guariroba e Ceilândia Centro. Há um total de 42 viagens diárias.



A tarifa custa R$ 2,70. Os veículos circulam de segunda a sexta-feira, com intervalos de 22 minutos entre as partidas, e fazem itinerário saindo do P Sul, passando pelas vias P4, P3, P2, vias N1 e N2, e as estações do metrô. Os micro-ônibus têm ar-condicionado e são equipados com elevador para embarque e desembarque de pessoas com deficiência.