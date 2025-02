Ceilândia vira o jogo e garante vitória sobre o Paranoá no Candangão BRB 2025

No Candangão BRB 2025, diversos jogos ocorreram no Distrito Federal. O Ceilândia venceu o Paranoá por 2 a 1, com gols de Edson Reis e Felipe Clemente, que se destacou como o quinto maior artilheiro da história do time, com 23 gols. O Sobradinho derrotou o Real Brasília e o Capital venceu o Legião. Mesmo com a derrota, Carlão foi eleito o craque da partida. Clemente destacou: "Nem sempre vai ser na técnica, que nem hoje a gente mostrou, hoje foi na raça".