Chegada do inverno exige cuidados extras com a saúde no DF

O inverno começa às 11h42 desta sexta-feira (20) com temperaturas variando entre 13 e 28 graus no DF. Com a estação, aumenta a preocupação com doenças respiratórias, afetando principalmente crianças e idosos.



Especialistas aconselham vacinação contra o vírus influenza e uma dieta rica em frutas e legumes para fortalecer a imunidade. Além disso, destacam a importância da hidratação, mesmo em temperaturas frias, e cuidados ao sair de banhos quentes para evitar choques térmicos. Lavar agasalhos antes do uso também é recomendado para evitar alergias. No DF, a baixa umidade do ar intensifica esses cuidados.



