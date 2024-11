Chuva alaga casa e causa enxurradas na 26 de Setembro, no DF

Chuva da tarde dessa terça-feira (23) alagou casa e causou enxurradas na Colônia Agrícola 26 de Setembro, no DF. Vídeos gravados por telespectadores mostram a intensidade das correntezas. A equipe do DF no Ar esteve no local na manhã desta quarta-feira (23) para mostra a situação do local na manhã desta quarta-feira (23).

Segundo a Secretaria de Obras do DF, técnicos da pasta e da Novacap já estão no local avaliando o cenário e novas medidas emergenciais a serem adotadas na região. Conforme a secretaria, a região da 26 de setembro é acompanhada de perto de forma contínua e permanente. Equipes estão de plantão para agir de forma imediata sempre que se fizer necessário.