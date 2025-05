Policiais salvam recém-nascido com sinais de engasgo em Planaltina (DF)

Um bebê de 24 dias foi salvo por policiais militares zona rural de Planaltina (DF). Na noite do último sábado (10), um pai chegou à sede da 2ª Companhia do Batalhão de Policiamento Rural solicitando ajuda urgente.



Uma equipe aplicou a manobra de Heimlich adaptada para bebês, que desobstruiu as vias aéreas do recém-nascido. Após o socorro bem-sucedido, os policiais acompanharam a família até sua residência, assegurando que tudo estava bem.



