Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Brasília

Um homem de 30 anos foi preso por importunação sexual a uma passageira dentro de um ônibus no centro de Brasília . A prisão, realizada pelos policiais do 6º Batalhão, ocorreu nesse domingo (11) pela manhã após testemunhas informarem a Polícia Militar.



O suspeito teria feito gestos obscenos ao lado da vítima. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que 7,3% das 980 ocorrências de importunação sexual do ano passado no DF aconteceram em transporte público. A pena para esse crime varia entre um e cinco anos de prisão.



