Menino de 11 anos cria fórmula durante prova e se destaca em Olimpíadas de Matemática

Com apenas 11 anos, um menino desenvolveu uma fórmula matemática própria, validada por um professor, destacando-se na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).



A ideia surgiu durante uma aula online enquanto Rafael Kessler resolvia um problema que o levou a criar a "fórmula de Kessler". A mãe do menino, explica que a inspiração para a fórmula veio de uma conversa sobre formas geométricas com o pai.



Além da matemática, Rafael é fluente em inglês e criou uma nova língua, inspirada por jogos. No Brasil, há cerca de cinco mil superdotados, segundo a Associação Mensa Brasil, com quase 2 mil sendo crianças. A história de Rafael é um exemplo de como o talento pode ser descoberto e cultivado desde cedo.



