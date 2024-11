Chuva dessa terça no DF causa transtornos em Sobradinho, Taguatinga e na Cidade Estrutural

As chuvas dessa terça-feira (22) causaram estragos no DF e Entorno. Em Valparaíso (GO), no Entorno do DF, uma cratera se abriu no meio da rua devido a obras de drenagem. No Assentamento 26 de Setembro, as ruas se transformaram em rios. Em Sobradinho e na Cidade Estrutural, ruas alagaram com a forte chuva. De acordo com o Inmet, há previsão de mais chuva, pois o DF faz parte das áreas do país atingidas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul. Isso quer dizer que uma frente fria, com nuvens carregadas, deve ficar estacionada no DF entre quinta-feira e sábado. Por isso, a previsão para os próximos dias traz o alerta para novas tempestades acompanhadas de ventos fortes.