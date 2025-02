Chuva forte causa alagamentos e quedas de árvores no Jardim Botânico, no DF

Uma forte chuva atingiu o Jardim Botânico, em Brasília, causando alagamentos e danos estruturais. A Rua do Fogo foi uma das mais afetadas, coberta por lama e sujeira. O administrador Adelivaldo Cardoso destacou que um comitê de crise foi formado para ajudar os moradores, e ações de limpeza foram iniciadas. Alguns residentes enfrentaram problemas com a queda de muros e relataram interrupções no fornecimento de energia. Uma moradora comentou: "Aqui a casa quase encheu de água. Muita chuva, muita água, virou um mar." A comunidade também expressou preocupação com as constantes quedas de árvores durante tempestades.