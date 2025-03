Chuva intensa atinge o Distrito Federal e provoca alagamentos

Desde a meia-noite desta sexta-feira (14), o Distrito Federal tem enfrentado chuvas intensas, causando alagamentos em várias regiões. Imagens enviadas por telespectadores mostram a situação, especialmente na região central do Plano Piloto, onde muitos raios foram registrados. A estrada de Samambaia para Brasília também está com pista molhada. Apesar das condições adversas, o sol começou a aparecer pela manhã, mas a previsão indica possibilidade de mais chuvas ao longo do dia.



