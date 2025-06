CIEE abre 655 vagas de estágio em áreas como saúde, direito e marketing

O CIEE está oferecendo 655 oportunidades de estágio em diversas áreas como administração, ensino médio, educação jurídica, contabilidade, comunicação, marketing e saúde.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal ou pessoalmente na sede do CIEE, localizada no Sudoeste. O estágio é uma excelente porta de entrada para o mercado de trabalho, incentivando a participação de jovens em busca de experiência profissional.



