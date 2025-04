CIEE abre inscrições para vagas de estágio no STJ

O Centro de Integração Empresa Escolar iniciou um processo seletivo para estágio no Superior Tribunal de Justiça. As vagas são para alunos do Ensino Superior em Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Organizacional, Jornalismo, Publicidade, Estatística, Pedagogia e Secretariado. O processo envolve prova online, análise curricular e entrevista. A bolsa auxílio é de R$ 1.525 por uma jornada de 20 horas semanais, além de um auxílio transporte de R$ 13,50 por dia. Inscrições abertas até 11 de abril pelo portal do CIEE.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!