Cliente de bar tenta sair sem pagar conta, mata segurança e atinge uma criança com tiros

Um segurança de 23 anos morreu em um bar no Riacho Fundo II, no Distrito Federal, e uma criança de dez anos foi baleada na cabeça na noite do último domingo (13). Outras quatro mulheres ficaram feridas segundo a Polícia Civil do DF. Entre as vítimas estão a mãe da criança, atingida nas costas, outras duas mulheres atingidas na perna, uma de raspão e outra com bala alojada, e uma quarta mulher atingida no braço. Segundo a investigação preliminar, o segurança teria barrado um dos clientes que tentou sair sem pagar. Com a abordagem, o suspeito sacou a arma e atirou contra o funcionário do bar, momento em que várias pessoas foram feridas.