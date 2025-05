Quebra-molas inacabado causa alagamentos e provoca transtornos no Gama (DF)

Moradores de Engenho das Lages, no Gama, Distrito Federal, estão enfrentando problemas devido a um quebra-molas instalado na rua Jornalista Jeová que impede o escoamento adequado da água, resultando em alagamentos frequentes.



Cláudia Santos, moradora local, destacou os transtornos enfrentados por crianças que frequentam uma escola próxima e comentou sobre o mau cheiro provocado por uma peixaria local, que após lavar o local, a água desce pela rua, agravando a situação.



A residente também expressou preocupação com a água parada, que pode se tornar um foco de dengue. Os moradores pedem ação das autoridades para resolver o problema, enfatizando a importância da união da comunidade. A administração do Gama foi contatada, na busca por uma solução.



