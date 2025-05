Saúde Preventiva: saiba como evitar doenças respiratórias durante as estações mais frias

Com a chegada do outono e do inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias. Camila, mãe de Mateus, que sofre de bronquite, compartilha seus cuidados para evitar os acometimentos: manter janelas abertas para ventilação e seguir as receitas médicas.



O pneumologista Alfredo Santana explica que as questões climáticas não interferem muito nas doenças respiratórias virais e esclarece as diferenças entre as síndromes virais e problemas ligados ao clima ou que envolvem algum tipo de alergia.



“Em ambientes mais frios, você tende a ficar [em locais] mais fechados e mais próximos [de outras pessoas]. Isso facilita a transmissão do vírus”, aponta o especialista.



O médico afirma que manter a ventilação dos locais é essencial para evitar o acometimento de doenças respiratórias. Além disso, a vacinação contra a gripe e outros vírus é fundamental para evitar casos graves. Por isso, manter o calendário vacinal atualizado é essencial para a proteção de crianças e idosos.







