Policial penal em surto faz companheira refém dentro de casa no DF

Na quadra 10 do Gama, no Distrito Federal, um policial penal passou por um surto psicológico e fez sua esposa, que também é policial, refém, na noite desta quinta-feira (1º). A Polícia Militar e o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foram acionados e, após horas de negociação, o homem se entregou sem resistência. Ambos foram levados ao hospital sem ferimentos físicos. Quatro armas foram apreendidas na residência.



