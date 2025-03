Confrontos são definidos na reta final do Candangão BRB 2025

Na 9ª rodada do Candangão BRB 2025, o Ceilandense empatou em 1 a 1 com Samambaia, garantindo sua classificação. O Real Brasília venceu o Legião, permanecendo na primeira divisão. Após derrota para Sobradinho, o Ceilandense foi rebaixado. Nas semifinais, os clássicos Brasiliense contra Gama e Capital contra Ceilândia prometem emoção.



