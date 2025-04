Cratera em Sobradinho (DF) ameaça comunidade e expõe desafios de infraestrutura

Os moradores do condomínio Serra Azul, em Sobradinho, no Distrito Federal, estão em alerta devido à expansão de uma cratera causada pelas chuvas. A erosão ameaça a segurança das casas e preocupa a comunidade. "É uma constante tensão. A cratera só vem aumentando", relata Marcelo, um dos residentes afetados.



Além disso, um lixão tem causado problemas de saúde pública desde o final do ano passado. O SLU (Serviço de Limpeza Urbana) fez algumas remoções, mas a situação persiste. Os moradores pedem urgência à administração local e aguardam informações sobre verbas para resolver os problemas.



