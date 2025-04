Cratera em Valparaíso de Goiás preocupa moradores e gera disputa judicial

Uma cratera em Valparaíso de Goiás, próxima a um shopping na BR-040, tem causado preocupação desde 2002. A erosão crescente danificou uma tubulação, provocando falta de água. O terreno é particular, e disputas judiciais impedem soluções imediatas.



Enquanto moradores relatam aumento da cratera, autoridades como o Dnit e a prefeitura buscam resolver a situação. A prefeitura afirmou que todas as medidas cabíveis foram adotadas e aguardam um leilão para implementar soluções definitivas.



