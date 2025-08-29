Creche no Guará (DF) acusada de maus tratos deve fechar as portas após inspeção

Uma creche localizada no Guará (DF) está sob investigação após denúncias de maus tratos. A instituição reconheceu operar irregularmente e optou pelo fechamento. A denúncia partiu de uma estagiária que relatou o tratamento das crianças a pais. O caso foi registrado na quarta delegacia local. Apesar do inquérito ainda não ter sido concluído, a proprietária confirmou o encerramento das atividades da creche.



