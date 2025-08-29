Creche no Guará (DF) acusada de maus tratos deve fechar as portas após inspeção
Inspeção da Secretaria de Educação também revelou irregularidades na creche
Uma creche localizada no Guará (DF) está sob investigação após denúncias de maus tratos. A instituição reconheceu operar irregularmente e optou pelo fechamento. A denúncia partiu de uma estagiária que relatou o tratamento das crianças a pais. O caso foi registrado na quarta delegacia local. Apesar do inquérito ainda não ter sido concluído, a proprietária confirmou o encerramento das atividades da creche.
