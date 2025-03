Defensoria Pública do DF ajuda mulher a procurar o pai após 46 anos de buscas

Uma mulher procura pelo pai há 46 anos, desde que descobriu que o homem que considerava seu pai era, na verdade, seu padrasto. Após a morte de sua mãe e padrasto, Margareth Ferreira volta a buscar sua origem com o apoio da Defensoria Pública do Distrito Federal.



O projeto Paternidade Responsável auxilia no reconhecimento de paternidade. Margareth expressa esperança de que alguém reconheça os nomes ou os rostos mencionados para que ela possa compartilhar sua história com seus filhos e completar sua história familiar.



