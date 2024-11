Defensoria Pública do DF leva atendimento jurídico às escolas de São Sebastião (DF)

Ação da Defensoria Pública do DF em parceria com a Secretaria de Educação leva atendimento jurídico às escolas de São Sebastião (DF). A carreta itinerante estará nos dias 25 e 26 de novembro, das 9h às 16h, no Centro de Ensino Fundamental Cerâmica São Paulo.



O projeto Defensoria nas Escolas, por meio da Unidade Móvel de Atendimento Itinerante, oferta diversos serviços, como assistência jurídica e psicossocial, visando promover o desenvolvimento sustentável, a resolução de problemas sociais e a melhoria da qualidade de vida, transformando realidades. A iniciativa oferece serviços jurídicos, como pedido de fixação ou revisão de pensão alimentícia, investigação de paternidade para reconhecimento e inclusão do nome do pai na certidão de nascimento, reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, ação de regulamentação de guarda e de visitas de crianças e adolescentes, ações de divórcio ou dissolução de união estável registrada em cartório, ação de reconhecimento e dissolução de união estável não registrada em cartório, divisão de bens com o cônjuge ou o(a) companheiro(a) e interdição de pessoas que não têm condições de exprimir a sua vontade e de compreender e praticar os atos da vida civil.