Grama Sintética que seria usada em campo de Santa Maria (DF) é furtada e recuperada pela polícia

Rolos de grama sintética furtados foram recuperados pela polícia em Santa Maria (DF). O material, destinado à construção de um campo de futebol society, foi encontrado na casa de um suspeito autuado por receptação. A obra, parceria da administração regional com a Novacap, teve o campo inaugurado com a presença da vice-governadora Celina Leal. Este campo é parte de um projeto para promover esporte na comunidade.



