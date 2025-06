DF começa a aplicar vacina ACWY contra meningite em bebês a partir de julho

A partir de 1º de julho, o Distrito Federal começará a aplicar a vacina ACWY em bebês recém-nascidos, visando proteger contra sorotipos de bactéria que causam meningite bacteriana e infecção generalizada no sangue.



Esta vacina estará disponível nas unidades básicas de saúde. Anteriormente, a vacina era aplicada apenas em adolescentes entre 11 e 14 anos. Crianças que já receberam três doses da vacina meningocócica C não precisam de dose de reforço.



