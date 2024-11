DF no Ar mostra a movimentação na porta do hotel da seleção brasileira e as mudanças no trânsito

DF no Ar mostra a movimentação na porta do hotel da seleção brasileira de futebol e as mudanças no trânsito próximo ao estádio Mané Garrincha nesta terça-feira (15) para jogo do Brasil X Peru. A equipe conversou com um torcedor que acompanha a seleção brasileira por muitos anos e falou sobre expectativa para a partida.

O jogo está marcado para às 21h45 desta terça-feira, na Arena BRB Mané Garrincha. Os portões serão abertos às 19h para os torcedores e a expectativa de público é de pelo menos 70 mil pessoas.

Os motoristas que transitam na área deverão redobrar a atenção, pois haverá sinalização especial para facilitar o acesso e o fluxo de veículos. Serão estabelecidos diversos pontos de travessia de pedestres, além de ações para coibir o estacionamento irregular ao redor do estádio.