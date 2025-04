Uso irregular de patinetes elétricos no DF gera acidentes e casos de vandalismo

O uso inadequado de patinetes elétricos e bicicletas compartilhadas em Brasília tem levantado preocupações crescentes. Infrações comuns incluem crianças pilotando sozinhas e transporte indevido de passageiros, ambos proibidos pelo Contran, que estabelece uma idade mínima de 18 anos para a condução desses veículos.



O vandalismo é outro desafio enfrentado pelas operadoras, com relatos de jovens colocando patinetes em locais impróprios. A Polícia Militar recentemente recuperou bicicletas roubadas graças ao GPS, destacando a eficiência do rastreamento.



Empresas também têm trabalhado para educar os usuários sobre as regras, com medidas que incluem a possível suspensão ou bloqueio de contas em caso de infrações contínuas. A taxa de perda desses equipamentos é menor que 0,02%, mostrando um controle eficaz. Manter a segurança requer conscientização e respeito às normas, conforme ressaltado por especialistas.



