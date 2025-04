GDF anuncia investimento em drenagem após temporal afetar Ceilândia (DF)

Na noite da última terça-feira (22), um intenso temporal atingiu o Distrito Federal, especialmente as regiões de Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol. A forte chuva causou alagamentos que comprometeram o transporte público e danificaram vias e construções.



Em resposta, o governo anunciou um investimento emergencial de R$ 11 milhões para ampliar o sistema de drenagem na área. Segundo o secretário de obras do DF, Walter Casemiro, as obras incluirão novas instalações de drenagem e pavimentação. Medidas paliativas, como barreiras de contenção, foram implementadas para minimizar futuros danos. Máquinas já estão em operação, e a expectativa é que as obras de recuperação sejam concluídas rapidamente.



