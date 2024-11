DF no Ar vai até o Entorno do DF para tomar café da manhã com telespectadores

DF no Ar vai até Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF, para tomar café da manhã com telespectadores. Nos dias de folga da Juciara Lima, o café com o telejornal é sagrado. Ela e o marido, Maycon Lima, receberam a equipe da RECORD Brasília em casa para dividir o momento e contar a história de amor do casal.