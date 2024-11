Diretor do DER é levado à delegacia após denúncias de impedir fiscalizações de painéis de LED

Um dos diretores do DER foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos após denúncias de que teria dado ordens a servidores para não fiscalizarem painéis de LED instalados de forma irregular nas vias do Distrito Federal. O diretor de Faixa de Domínio do DER, Lucas Santos de Farias, é suspeito de prevaricação e assédio moral contra servidores do departamento. Ele foi conduzido à delegacia de Sobradinho. As irregularidades na instalação dos painéis de LED já foram denunciadas pelo Jornalismo da Record.

O diretor do DER não quis gravar entrevista, mas negou todas as acusações. Ele argumentou que não foi preso, mas sim conduzido à autoridade policial para prestar esclarecimentos. Também disse que um dos servidores que o acusa teve um surto psicótico