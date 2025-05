Distritais aprovam criação de 46 cargos comissionados para o metrô do DF

Os deputados distritais aprovaram a criação de 46 cargos comissionados na estrutura do metrô. Essa medida faz parte de um projeto de lei que foi votado em dois turnos na Câmara Distrital e agora aguarda a sanção ou veto do governador.



A justificativa apresentada é a necessidade da instalação de uma diretoria de planejamento no metrô. O projeto foi encaminhado pelo Poder Executivo e recebeu críticas da oposição sobre a real necessidade dessa ampliação.



