Distrito Federal registra mais de 590 mil novas carteiras de identidade nacional

Mais de 590 mil novas carteiras de identidade nacional foram emitidas no Distrito Federal em 2024. Esse número representa quase 20% da população local. As mulheres correspondem a 53% dos registros. A maior busca pelo serviço é entre jovens de 15 a 19 anos. Em todo o Brasil, mais de 30 milhões de documentos foram emitidos este ano. A primeira via é gratuita, a segunda custa R$ 42.



