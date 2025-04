Entregadores por aplicativo pedem atualização nas tarifas de entrega

Os motoboys brasileiros iniciaram uma paralisação que já conta com a adesão de 80% em Brasília. De acordo com a Associação dos Motofrentistas autônomos do DF, a categoria está sem reajuste há três anos. Eles reivindicam aumentar a taxa mínima de R$ 6,50 para R$ 10 e o pagamento por quilômetro de R$ 1,50 para R$ 2,50. Alessandro Sorriso, um porta-voz dos motoboys, destaca que as plataformas digitais agrupam entregas pagando por apenas uma rota, ampliando o tempo de trabalho sem remuneração adequada. "Trabalhamos mais de 14 horas por dia e estamos adoecendo fisicamente e psicologicamente", afirma Alessandro.



As empresas estão abertas ao diálogo, mas os trabalhadores ameaçam expandir a greve caso não haja respostas satisfatórias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!