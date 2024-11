Especialistas ensinam como montar uma lancheira saudável para crianças

Montar uma lancheira com alimentos saudáveis é essencial para a manutenção da saúde das crianças. Isso é o que o quadro Sabor e Saúde desta sexta-feira (15) mostra. Os hábitos alimentares dos pequenos determinam a saúde que terão no futuro. Uma especialista explica que quando uma criança consome excesso de açúcar, produtos ultraprocessados, além de ricos em corantes, aditivos e aromatizantes, a criança passa a ser predisposta a uma série de doenças crônicas não transmissíveis. Entre elas, as doenças emocionais, os transtornos mentais e a depressão.