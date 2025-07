Estudo aponta regiões de Brasília com melhor sustentabilidade urbana

Um estudo do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal avaliou a sustentabilidade urbana nas 35 regiões administrativas da cidade. As regiões que se destacaram foram Plano Piloto, Sudoeste, Octogonal, Núcleo Bandeirante e Guará.



O estudo considerou nove indicadores como área verde e consumo de água. Um dos exemplos citados foi a Superquadra 307 na Asa Sul, que demonstra bem a integração entre urbanismo e natureza. O índice será atualizado a cada quatro anos para monitorar melhorias na qualidade ambiental.



