Estudo revela que lavar a louça pode acalmar a mente e reduzir o estresse

Um estudo da Universidade Estadual da Flórida revelou que lavar louça pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade quando feito com atenção plena. A prática, segundo psicólogo, envolve estar completamente focado na tarefa, o que diminui a carga de tensão e ansiedade.



Uma entusiasta da atividade descreve como a tarefa se torna uma forma de meditação para ela, enquanto ouve música e concentra-se em cada etapa do processo. No entanto, distrair-se com outras atividades durante a lavagem da louça pode anular esses benefícios, aumentando a tensão. A experiência de Sandra Gonçalves reforça a ideia de que estar presente no momento é essencial para alcançar um estado de calma.



