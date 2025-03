Evento ciclístico Bora de Bike chega a Planaltina de Goiás em 16 de março

O evento 'Bora de Bike' ocorrerá em Planaltina de Goiás no domingo, dia 16 de março. Coordenadores dos grupos ciclistas do Distrito Federal se reuniram com representantes da RECORD Brasília para discutir a segurança e organização do passeio. As inscrições estarão abertas entre os dias 11 e 15 de março, com entrega dos kits no dia 15. Além de incentivar o ciclismo e promover um estilo de vida saudável, o evento incluirá uma festa da Bel Marques ao final. Segundo os organizadores, evento é uma oportunidade para unir ciclistas e conscientizar sobre segurança no trânsito.



