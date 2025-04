Evento 'Família ao Pé da Cruz' acontece em todo o Brasil e busca fortalecer laços familiares

O evento "Família ao Pé da Cruz" ocorre nesta sexta-feira (18) em quase 3 mil municípios do Brasil e em mais de 100 países. Em Brasília, os encontros serão às 9h, 15h e 18h. São Paulo sediará encontros na Mercado Livre Arena Pacaembu às 10h e 17h, enquanto no Rio de Janeiro, a concentração será no Maracanã às 10h.



O evento visa fortalecer os laços familiares por meio da fé, em resposta a desafios como o aumento de 8,6% nos divórcios em 2022, conforme dados do IBGE, e a elevação das taxas de violência doméstica. O Bispo Sidnei Marques enfatiza que a iniciativa busca trazer transformação e paz às famílias, destacando que as portas estão abertas a todos que buscam união e conforto espiritual.



